  1. Kültür
19 Eki 2024 19:45

Irak'tan Suudi medya kuruluşu MBC kararı

Irak'tan Suudi medya kuruluşu MBC kararı

Irak Medya ve İletişim Kurumu, ülkede faaliyet gösteren Suudi medya kuruluşu MBC'nin lisansını iptal etti.

Irak Medya ve İletişim Kurumu, ülkede faaliyet gösteren Suudi medya kuruluşu MBC'nin lisansını iptal etti.

Suudi MBC kanalı hafta sonu programında hakaret ve iftiralarla dolu bir haber yayınlayarak, direniş şehitlerinin liderlerini terörist olarak tanımlamıştı.

Bu arada Hamas hareketi de yaptığı açıklamada Suudi Arabistan ağının bu eyleminden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

MBC'nin girişimini ''ahlaki bir düşüş'' olarak nitelendiren Hamas, Suudi medya kuruluşundan özür dilemesini talep etti.

MBC kanalı, kullanıcılardan gelen tepki ve protestoların ardından haberi çıkarmak zorunda kaldı.

Bu sabahın erken saatlerinde Irak’ın başkenti Bağdat’ta Suudi Arabistan merkezli MBC kanalının ofisi basıldı.

News ID 1921087

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