  1. Ekonomi
21 Eki 2024 11:50

İran'da onaylanan yabancı yatırımların değeri 1.8 milyar dolara ulaştı

İran'da onaylanan yabancı yatırımların değeri 1.8 milyar dolara ulaştı

İran’ın 14. Hükümet döneminde onaylanan yabancı yatırımların toplam değeri 1 milyar 800 milyon dolara ulaştı.

İran Ekonomi Bakanlığı tarafından yayımlanan rapor, 14. hükümetteki Yabancı Yatırım Kurulu'nun üçüncü oturumunda yabancı yatırımla ilgili 68 talebin incelendiğini, bunlardan 63'ünün onaylandığını ve bu koşullarla yabancı yatırıma ilişkin başvuru sayısının 68'e çıktığını ve 14. hükümette onaylanan yabancı yatırımların sayısı 182'ye ulaştığını gösteriyor.

Rapora göre ayrıca Almanya, Hollanda, Kanada, Çin, Rusya, Umman, İspanya, Gürcistan, Danimarka, Avusturya Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan, Irak, Afganistan, Ermenistan ve Türkiye gibi farklı ülkelerden  ve  yurtdışında yaşayan İranlıların 500 milyon dolarlık yatırım talepleri, yabancı yatırım kurulu tarafından onaylandı.

Yayımlanan raporda petrol ve gaz, yenilenebilir enerjiler, otomotiv endüstrisi, ilaç, gıda maddeleri, inşaat, turizm, Elektronik gibi çeşitli ekonomik sektörlerde 63 yabancı yatırım talebi yer alıyor. 

News ID 1921126

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