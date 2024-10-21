İran'da onaylanan yabancı yatırımların değeri 1.8 milyar dolara ulaştı

İran Ekonomi Bakanlığı tarafından yayımlanan rapor, 14. hükümetteki Yabancı Yatırım Kurulu'nun üçüncü oturumunda yabancı yatırımla ilgili 68 talebin incelendiğini, bunlardan 63'ünün onaylandığını ve bu koşullarla yabancı yatırıma ilişkin başvuru sayısının 68'e çıktığını ve 14. hükümette onaylanan yabancı yatırımların sayısı 182'ye ulaştığını gösteriyor.

Rapora göre ayrıca Almanya, Hollanda, Kanada, Çin, Rusya, Umman, İspanya, Gürcistan, Danimarka, Avusturya Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan, Irak, Afganistan, Ermenistan ve Türkiye gibi farklı ülkelerden ve yurtdışında yaşayan İranlıların 500 milyon dolarlık yatırım talepleri, yabancı yatırım kurulu tarafından onaylandı.

Yayımlanan raporda petrol ve gaz, yenilenebilir enerjiler, otomotiv endüstrisi, ilaç, gıda maddeleri, inşaat, turizm, Elektronik gibi çeşitli ekonomik sektörlerde 63 yabancı yatırım talebi yer alıyor.