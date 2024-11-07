İran ve Sudan ekonomi bakanları görüştü

İran Ekonomi Bakanı Abdülnasır Himmeti dün akşam, ekonomik heyetin başında Tahran'a gelen Sudan Ekonomi Bakanı Cebrail İbrahim Muhammed Fazil ile bir araya geldi.

İki taraf, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin yeniden tesis edilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, yeni dönem ilişkilerin iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesine ve refahına yol açmasını temenni etti.

İran ve Sudan ekonomi bakanları bu görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin genişletilmesi konusunda mutabakata vardı.Taraflar ayrıca, İran ve Sudan hükümetlerinin ikili ilişkileri genişletmeye hazır olduklarını vurguladı.