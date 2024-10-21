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21 Eki 2024 14:57

Pezeşkiyan'ın Rusya ziyaretinin detayları belli oldu

Pezeşkiyan'ın Rusya ziyaretinin detayları belli oldu

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Vladimir Putin'in daveti üzerine 16. BRICS Zirvesi'ne katılmak amacıyla Rusya'nın Kazan kentine gidecek.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Vladimir Putin'in daveti üzerine 16. BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere salı günü Rusya'nın Kazan şehrine hareket edecek.

Pezeşkiyan, bu ziyarette BRICS ülkelerinin liderlerinin ana toplantısına katılarak "Adil Küresel Güvenlik ve Kalkınma İçin Çok Taraflılığın Güçlendirilmesi" konulu oturumda konuşma yapacak. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ayrıca, BRICS+ ülkeleriyle yapılacak "Birlikte Daha İyi Bir Dünya İnşa Etmek" temalı ilk oturuma da katılacak.

Pezeşkiyan, bu zirve sırasında Rusya, Çin, Belarus, Kırgızistan ve Hindistan liderleriyle, ayrıca diğer bazı devlet başkanları ve yetkililerle de ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

News ID 1921131

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