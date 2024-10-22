Pezeşkiyan BRICS Zirvesi için Rusya’ya gitti

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daveti üzerine 16’ıncısı yapılacak BRICS Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere bu ülkenin başkenti Kazan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Rusya'ya gitmeden önce Mehrabad Havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklmada "BRICS üyeliği ve Rusya'daki BRICS Zirvesine katılım, İran'ın dünyayla ilişkisini güçlendirmek ve dünya çapında Amerikan totaliterliğine son vermek için iyi bir fırsattır" dedi.

Pezeşkiyan ayrıca "Birbirleriyle etkileşim içinde olmak isteyen ülkeler birlik ve beraberliğin sağlanması ve Amerika ve doların dünyada yarattığı tartışmasız gücü kontrol altına almak yönünde BRICS’I oluşturdu. Biz BRICS'in ana üyelerinden biri olarak tarım, enerji, sanayi, ticaret ve turizm alanında iyi etkileşimler sağlayabiliriz. Bu ziyaret bir fırsat, Rusya, Çin, Hindistan ve diğer bazı ülkelerin başkanlarıyla görüşeceğiz" ifadesinde bulundu.

BRICS liderleri 2024'te Kazan'da bir araya gelecek

BRICS Liderler Zirvesi Rusya'nın ev sahipliğinde 22-24 Ekim tarihlerinde Kazan kentinde yapılacak.

BRICS grubu nedir?

Gelişmekte olan ülkelerin uluslararası konularda daha çok söz sahibi olmasını isteyen Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin 2006'da, "BRIC" grubunu kurdu. Grup adını, bu ülkelerin İngilizce baş harflerinden alıyor. 2011'de Güney Afrika'nın da katılmasıyla grubun adı "BRICS" oldu.

Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak'ta BRICS'e katıldı.

Grubun genişletilmiş hali için herhangi bir isim açıklanmadı ama grubun adının "BRICS +" olacağı düşünülüyor.

Arjantin de gruba davet edilmişti. Ülkenin yeni cumhurbaşkanı Javier Milei BRICS'e katılmayacaklarını söyledi.

BRICS ülkeleri yıllık zirve toplantılarında kararlar alıyor.

Grup üyesi ülkeler sırayla, bir yıllığına grubun dönem başkanı oluyor.