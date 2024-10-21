  1. Siyaset
21 Eki 2024 21:50

Pezeşkiyan-Putin görüşmesi için tarih belli oldu

Pezeşkiyan-Putin görüşmesi için tarih belli oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, 23 Ekim Çarşamba günü BRICS Zirvesi'nin düzenlendiği Kazan'da bir araya gelecek.

Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, 23 Ekim Çarşamba günü BRICS Liderler Zirvesi'nin düzenlendiği Kazan'da bir araya gelecek.

Mesut Pezeşkiyan'ın Rusya lideri Vladimir Putin’in daveti üzerine 16’ıncısı yapılacak BRICS Zirvesi’ne katılmak üzere 22 Ekim Salı günü Kazan kentine gideceği belirtilmişti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Putin, 11 Ekim'de Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta ilk kez bir araya gelerek bölgesel ve uluslararası konuları ele almıştı.

BRICS liderleri 2024'te Kazan'da bir araya gelecek

BRICS Liderler Zirvesi Rusya'nın ev sahipliğinde 22-24 Ekim tarihlerinde Kazan kentinde yapılacak.

News ID 1921144

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler