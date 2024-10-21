Pezeşkiyan-Putin görüşmesi için tarih belli oldu

Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, 23 Ekim Çarşamba günü BRICS Liderler Zirvesi'nin düzenlendiği Kazan'da bir araya gelecek.

Mesut Pezeşkiyan'ın Rusya lideri Vladimir Putin’in daveti üzerine 16’ıncısı yapılacak BRICS Zirvesi’ne katılmak üzere 22 Ekim Salı günü Kazan kentine gideceği belirtilmişti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Putin, 11 Ekim'de Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta ilk kez bir araya gelerek bölgesel ve uluslararası konuları ele almıştı.

BRICS liderleri 2024'te Kazan'da bir araya gelecek

BRICS Liderler Zirvesi Rusya'nın ev sahipliğinde 22-24 Ekim tarihlerinde Kazan kentinde yapılacak.