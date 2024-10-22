Irakçi, Kuveyt Veliaht Prensi ile bir araya geldi

Bölge temasları kapsamında Kuveyt'e giden İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, bu ülkenin Veliaht Prensi Şeyh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Irakçi bu görüşmede İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın mesajını Veliaht Prensi'ne iletti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Irakçi’nin Keuveyt ziyareti ile ilgili olarak sosyal medya hesabı X’ten yayınladığı paylaşımda, “Dışişleri Bakanı Sayın Irakçi bölge ülkeleriyle diplomatik görüşmeler kapsamında bugün, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Saba ve Dışişleri Bakanı Abdullah Ali Abdullah El Yahya ile bir araya gelerek, Siyonist rejimin soykırımını ve saldırganlığını durdurma ve rejimin cezasız kalmasına son vermenin yanı sıra Gazze ve Lübnan'daki mültecilere yardım etme yönünde tüm ülkelerin çabalarının güçlendirilmesi konusunda önemli istişarelerde bulundu” ifadesini kullandı.