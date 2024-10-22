  1. Siyaset
22 Eki 2024 13:46

Irakçi, Kuveyt Veliaht Prensi ile bir araya geldi

Irakçi, Kuveyt Veliaht Prensi ile bir araya geldi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, gittiği Kuveyt’te bu ülkenin Veliaht Prensi Şeyh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah ile görüştü.

Bölge temasları kapsamında Kuveyt'e giden İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, bu ülkenin Veliaht Prensi Şeyh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Irakçi bu görüşmede İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın mesajını Veliaht Prensi'ne iletti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Irakçi’nin Keuveyt ziyareti ile ilgili olarak sosyal medya hesabı X’ten yayınladığı paylaşımda, “Dışişleri Bakanı Sayın Irakçi bölge ülkeleriyle diplomatik görüşmeler kapsamında bugün, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Saba ve Dışişleri Bakanı Abdullah Ali Abdullah El Yahya ile bir araya gelerek, Siyonist rejimin soykırımını ve saldırganlığını durdurma ve rejimin cezasız kalmasına son vermenin yanı sıra Gazze ve Lübnan'daki mültecilere yardım etme yönünde tüm ülkelerin çabalarının güçlendirilmesi konusunda önemli istişarelerde bulundu” ifadesini kullandı.

News ID 1921166

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler