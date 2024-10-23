Galibaf: Şehit Sinvar'ın şehadeti zaferleri asla durduramayacak

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Tahran’daki Hamas ofisine "Yahya Sinvar"ın şehadeti nedeniyle taziye ziyaretinde bulundu.

Galibaf basın mensuplarına yaptığı konuşmada "Bugün düşmanlarımız, insanlara ve liderlere suikast düzenleyerek asla askeri veya stratejik bir zafer elde edemeyeceklerini biliyorlar. Sahte ve mahiyeti olmayan bir rejim, yetmiş yılı aşkın süredir istikrarlı bir güvenlikten söz ediyor ancak kendisi dünyanın en güvensiz rejimidir. Bu şehitlerimizin kanlarının ve zaferlerinin sonucudur" dedi.

Galibaf ayrıca "Şehit Sinvar'ın şehadeti kesinlikle hepimiz için, tüm İslam ümmeti için, tüm hurr insanlar için büyük bir acıdır ancak zaferleri asla durduramayacak" ifadesini kullandı.