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23 Eki 2024 16:46

Pezeşkiyan ile Sisi Kazan'da görüştü

Pezeşkiyan ile Sisi Kazan'da görüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Rusya'nın Kazan kentinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenen 16. BRICS Zirvesi sırasında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir araya gelecek.

Dünyanın önde gelen gelişen ekonomilerinin oluşturduğu BRICS ülkelerinin liderleri, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da, birliğin genişlemesi, "ticarette dolarsızlaşma" ve bölgesel çatışmalar ana gündemleriyle bir araya geldi.

News ID 1921197

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