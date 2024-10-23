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23 Eki 2024 20:53

Pezeşkiyan, Çin lideri Şi ile bir araya geldi

Pezeşkiyan, Çin lideri Şi ile bir araya geldi

Kazan kentinde düzenlenen 16. BRICS Zirvesi’ne katılan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan,  Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenen BRICS Zirvesi kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

Pezeşkiyan, zirve sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah El Sisi ile de görüştü.

Dünyanın önde gelen gelişen ekonomilerinin oluşturduğu BRICS ülkelerinin liderleri, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da, birliğin genişlemesi, "ticarette dolarsızlaşma" ve bölgesel çatışmalar ana gündemleriyle bir araya geldi.

News ID 1921204

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