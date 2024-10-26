İranlı sosyal medya kullanıcıları İsrail'in saldırılarına ne dedi?

İran Hava Savunma Karargahı yayınladığı bir bildiride İsrail tarafından Tahran, Huzistan ve İlam eyaletlerindeki bazı askeri noktalara saldırı düzenlendiğini ve hava savunma sistemlerinin bu saldırıları başarılı bir şekilde püskürttüğünü açıkladı.

İsrail dün geceki saldırıları İranlı sosyal medya kullanıcıların alay konusu oldu:

İran hava savunma sistemleri İsrail'in kalay kubbesinden 100-0 önde

Hamed Soltani isimli bir sosyal medya kullanıcı İran savunma sistemlerinin çalışma anından bir görüntü paylaşarak "İran hava savunma sistemleri onların kalay kubbesinden 100-0 önde" diye yazdı.

Günaydın kahraman ve başı dik Tahran

Hüseyin Yazdi isimli bir sosyal medya kullanıcı da Tahran'da yeni video paylaşarak "Günaydın kahraman ve başı dik Tahran" notunu bıraktı.

İsrail saldırısı sonrası Tahran'daki Lale parkı

İsrail saldırısı sonrası Lale Parki Hatef Salehi isimli bir sosyal medya kullanıcı da Tahran'daki Lale parkında spor yapan vatandaşların görüntüsünü paylaşarak "burası Lale Parkı İsrail'in saldırılarından bir kaç dakika sonra" mesajını paylaştı.

Netanyahu neden sığınaklara girdi

Mahsa Şams imili bir sosyal medya kullanıcı da "Birisi Netanyahu'ya şunu söylesin: Baba, saldırdın Neden sığınağa gidiyorsun? çok ayıp , İranlılar çatıya çıkıyor sen ise yerin altına iniyorsun!" mesajını paylaştı.

Siz sığınaklarda bir çatılarda

Ayyar isimli bir sosyal medya kullanıcı da İran savunma sistemlerinin İsrail saldırılarını püskürttüğü anları izlemek için vatandaşların çatıya çıktığı görüntüleri paylaşarak "Siz (İsrail) sığınaklarda bir çatılarda; biz birbirimize benzemiyoruz" mesajını yazdı.