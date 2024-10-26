Ürdün'den İsrail'in İran'a yönelik saldırısına kınama

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Siyonist İsrail'in İran'a yönelik saldırısı kınandı.

Bakanlık, İsrail'in saldırısını uluslararası hukuk ve İran'ın ulusal egemenliğinin ihlali ve bölgede gerilimi artıran tehlikeli bir eylem olarak değerlendirdi.

Ürdün, İsrail rejiminin İran'a yönelik askeri saldırısının tehlikeli sonuçları konusunda uyardı.

Siyonist İsrail ordusu, İran'da bazı askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

İran Hava Savunma Kuvvetleri, işgal rejiminin Tahran, Huzistan ve İlam'daki askeri tesislere yönelik saldırılarının başarılı bir şekilde püskürtüldüğünü açıkladı.