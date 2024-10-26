Irak cumhurbaşkanı'ndan Siyonist rejimin İran'a yönelik saldırısına tepki

Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid, Siyonist rejimin İran’a yönelik saldırılarını şiddetle kınayarak, bunu uluslararası hukukun ihlali ve bölgeyi güvensiz ve istikrarsız hale getirme yönünde bir adım olarak değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Reşid, uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirmesini ve çatışmanın kapsamının genişlemesini derhal engellemesini talep etti.

Reşid ayrıca, Gazze ve Lübnan'a yönelik art arda gerçekleştirilen saldırıların sona erdirilmesi ve bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik çözümlere ulaşılması için sürekli çaba gösterilmesinin gerekliliğini vurguladı.