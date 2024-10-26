  1. İran
26 Eki 2024 15:30

Siyonist İsrail'in saldırısında şehit olan iki askerimiz

Siyonist İsrail'in saldırısında şehit olan iki askerimiz

İran Ordusu, Siyonist İsrail'in dün gece saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında iki askerinin şehit olduğunu duyurdu.

İran Ordusu, Siyonist İsrail'in dün gece saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında iki askerinin şehit olduğunu duyurdu.

Açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti ordusu, İran'ın güvenliğini savunup halkı ve İran'ın çıkarlarını korurken, suçlu Siyonist rejiminin saldırılarına karşı koyduğu esnada savaşçılarından ikisini kurban vermiştir" ifadeleri kullanıldı.

İran'ın güneybatısındaki Mahşehir'de Siyonist rejim saldırısında şehit düşen ordu mensubu askerlerin isimlerini Binbaşı Hamza Cihandide ve Astsubay Muhammed Mehdi Şahruhifer olarak açıkladı.

News ID 1921270

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