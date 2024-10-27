İran'ın savunma sistemleri İsrail'e haddini bildirdi

İran Cumhurbaşkanı Stratejik İşler Yardımcısı Cevad Zarif, Siyonist İsrail'in 26 Ekim’de İran’a düzenlediği hava saldırılarında şehit düşen askerlerin şehadetiyle sebebiyle sosyal medya X hesabı üzerinden taziye mesajı yayınladı.

Taziye mesajının tam metni şu şekildedir:

"Bismillâhirrahmanirrahim

Siyonist rejime haddini bildiren askerlerimzin şehadetinden dolayı ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum.

Bugün İran halkının Devrim Lideri‘nin basireti ve İran Ordusu ve Devrim Muhafızları’nın gücü ve yetkisi sayesinde, dünya süper güçlerinin desteklerine rağman Saddam Hüseyin’den Siyonist rejime kadar her türlü saldırganı pişman edeceğini ve meşru müdafaa konusunda kimseden korkmadıklarını kanıtlamıştır.

Yaklaşık 150 yıl süren aşağılama ve İran'ın kuzeyinde, doğusunda ve güneyinde birçok toprak kaybı, iki dünya savaşında ülkenin işgali ve evsiz İranlılara yönelik soykırım ve otuz yıldan fazla süren dışa bağımlılıktan sonra, bugün İran, her saldırganın karşısında durabilir. İran tarihi bize İslam Devrimi'nin bu büyük başarısına saygı duymamız gerektiğini öğretiyor.

Bugün İran, kötü niyetli kişilerin tehditlerini ortadan kaldırabilme becerisine güvenerek, bölgesel güvenliği, küresel pazarları ve koridorları, bilim ve teknolojinin ilerlemesini garanti altına alma konusunda yüksek ve değerli konumunu bulacak.

Dünyanın, geçmişin tehlikeli paradigmasını terk ederek, İran'ın barışçıl kararlılığını tanıması ve bu eşsiz fırsatı kaçırmaması gerekmektedir."