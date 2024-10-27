Galibaf: İran, İsrail rejiminin saldırganlığına kesinlikle yanıt verecek

Meclis Oturumunda konuşan İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, "Ordunun ve Devrim Muhafızlarının savunma sistemlerinin başarısı ve aktif olması, Siyonist rejiminin, İran’la karşı karşıya geldiği her çatışmada dünya çapında bir alay konusuna dönüştüğünü gösterdi" dedi.

Galibaf "Gerçek Vaat 2 operasyonun bu rejimin son askeri saldırısı ile karşılaştırmak, İran savunma kuvvetlerinin caydırıcılık gücünün açık bir kanıtıdır" ifadesini kullandı.

Siyonist rejimin İran'a yönelik askeri saldırısın bu rejim için yeni bir yenilgi olarak nitelendiren Galibaf "İran, meşru müdafaa hakkı ve BM şartlarının 51. maddesi doğrultusunda kendini savunma hakkını saklı tutuyor ve bu saldırganlığa uygun ve kesin bir şekilde karşılık verilecek" ifadesinde bulundu.

Galibaf ayrıca "Siyonist rejimin tüm suçlarının özellikle savaş suçlarının ana destekçisi ve ortağı olan ABD'yi, Gazze ve Lübnan'da masum insanların öldürülmesini durdurmak, istikrarsızlık ve güvensizliğin tüm bölgeye yayılmasını önlemek için, gayri meşru Siyonist rejimin dizginlenip kalıcı ateşkese zorlanması gerektiği konusunda uyarıyoruz." şeklinde konuştu.

Meclis Baikanı, Siyonist İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında şehit düşen iki askerin şehadeti nedeniyle İran’a ve ailelerine başsağlığı diledi.

