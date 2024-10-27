İngiliz yazar: İsrail'in zayıf saldırısı İranlıların alay konusu oldu

Arabi 21'e göre, İngiliz gazeteci Patrick Wintour, Guardian gazetesinde kaleme aldığı bir makalede "İsrail'in İran'a yönelik saldırısının zayıf düzeyde olması, İranlıların bu saldırıyla alay etmesine neden oldu" görüşünü savundu.

Wintour ayrıca "İran Meclisindeki bazı temsilciler İsrail'in bu saldırısına bir an önce yanıt verilmesini talep ediyor. Bu saldırı karşısında nasıl davranılacağı konusunda karar İranlılarındır" diye yazdı.

Dün İngiliz Guardian medyası işgalci Siyonistlerin İran'a yönelik saldırganlığını önemli bir açıdan inceledi ve bu konuda İran'ın hava savunma sistemlerinin İsrail'in Demir Kubbe sisteminden daha iyi olduğuna itiraf etti.