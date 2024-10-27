  1. İran
27 Eki 2024 09:46

Pezeşkiyan:

İran halkı herhangi bir aptallığa basiretle karşılık verecek

İran halkı herhangi bir aptallığa basiretle karşılık verecek

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, “Düşmanlar, İran halkının kendi topraklarını cesurca savunduğunu ve her türlü aptallığa akıllıca ve basiretle karşılık verceğini bilmeli” dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Siyonist rejimin saldırısında İran İslam Cumhuriyeti Ordusunun dört personelinin yanı sıra Taftan ilçesinde çıkan çatışmada 10 sınır muhafızının şehit olmasının ardından sosyal medya hesabı X’ten yayınladığı bir paylaşımda, “İran evlatları vatan uğruna canlarını feda etti. Bu vatan savuncularının şehadeti nedeniyle Ordunun cesur askerlerine, polis güçlerine ve kahraman halkımıza başsağlığı diliyorum” ifadesini kullandı.

Pezeşkiyan paylaşımının devamına “Düşmanlar, İran halkının kendi topraklarını cesurca savunduğunu ve her türlü aptallığa akıllıca ve basiretle karşılık verceğini bilmeli” ifadesini ekledi.

İran halkı herhangi bir aptallığa basiretle karşılık verecek

News ID 1921288

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