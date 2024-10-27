Ayetullah Hamanei: Millet ve ülke için en iyi olanı yapılmalı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei bu sabah, Siyonist rejimin İran’a yönelik saldırısında şehit düşen İran Odrusu personelinin aileleri ile bir araya geldi.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei bu görüşmede, "Siyonist rejimin iki gece önceki alçak eylemi ne büyütülmeli ne de küçümsenmeli. Bu rejimin yanlış hesaplamalarına engel olmalı. İran milletinin ve İranlı gençlerin gücü ve iradesi onlara gösterilmeli" dedi.

İran milletinin Siyonist rejime karşı olan gücü ve iradesinin anlaşılma kalitesinin tanımlanmasının yetkililer üzerine düştüğünü belirten Ayetullah Hamanei, millet ve ülke için en iyi olanın yapılması gerektiğini vurguladı.

Ayrıntıları gelecek...