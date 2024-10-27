Tel Aviv'de feda operasyonu: 6 ölü, 50 yaralı

Arap medyasına göre, işgal altındaki Tel Aviv'in kuzeyinde Glilot Kavşağın'da bir kamyonla yapılan direniş eyleminde 6 Siyonist öldü.

Olayda en az 50 kişinin yaralandığı belirtiliyor.

Siyonist Ordu Radyosu, operasyonu gerçekleştiren kişinin Kudüs sakini olduğunu ileri sürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bölge Mossad karargahı

Herzliya yakınlarındaki Glilot bölgesi Mossad karargahının yanı sıra, aralarında yüksek profilli sinyal istihbarat grubu Birim 8200'ün de bulunduğu çeşitli askeri istihbarat birimlerine ev sahipliği yapmaktadır.

Son haftalarda işgal güçlerine darbe vuran feda eylemlerinde belirgin bir artış yaşandı.