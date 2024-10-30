  1. İran
30 Eki 2024 14:05

İslam Devrimi Lideri öğrencileri kabul edecek

İslam Devrimi Lideri öğrencileri kabul edecek

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei "Öğrenci Günü" arifesinde öğrencileri kabul edecek.

ABD'nin casusuluk merkezinin İmam Humeyni'nin (r.a) izinde olan öğrenciler tarafından ele geçirilmesi olayının yıldönümü münasebetiyle İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei Cumartesi günü 2 Kasım'da öğrencileri kabul edecek.

İran'da 4 Kasım 1979 tarihinde (Hicri Şemsi 13 Aban 1358), ülkede "casus yuvası" olarak adlandırılan ABD Büyükelçiliği, İslam Cumhuriyeti kurucusu İmam Humeyni'nin (ra) izinde olan üniversite öğrencileri tarafından kuşatılmış, bazı elçilik çalışanları rehin alınmıştı. Amerika'nın sözde büyükelçilik gerçekte ise casusluk merkezi olarak kullanılmıştı.

News ID 1921386

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