Bakü'yü sel vurdu!

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de etkili olan şiddetli yağış sele neden oldu.

Azerbaycan Cumhuriyeti Olağanüstü Haller Bakanlığı'nın (FHN) "112" çağrı hattına gelen çağrılar doğrultusunda, yoğun yağışların Bakü şehri ve Abşeron bölgesinde yarattığı olumsuzlukların giderilmesi için FHN'nin ekipleri bölgelere yönlendirildi.

Konuyla ilgili Bakanlığın Basın Servisi açıklama yaptı.

Su basmış alanlardan suyun çekilmesi ve bazı adreslerde yardıma ihtiyaç duyan vatandaşların güvenli bir alana tahliye edilmesi için Bakanlığın Yangından Koruma Hizmeti, Özel Riskli Kurtarma Hizmeti ve Bakü Bölgesel Merkezi'nin ekipleri görevlendirildi.

Alınan önlemler sonucunda, çeşitli adreslerde suyun çekilmesi sağlandı ve yardıma ihtiyaç duyan, 3'ü çocuk olmak üzere toplam 8 vatandaşın güvenli bir alana tahliyesi gerçekleştirildi.

Şu anda su tahliyesi ve diğer güvenlik önlemlerinin alınmasına devam ediliyor.