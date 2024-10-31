İran ve Cezayir dışişleri bakanları telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi ile Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.

Görüşmede bölgedeki gelişmeleri ve Siyonist İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımın ve Lübnan'a yönelik saldırganlığının yarattığı tehlikeli koşulları gözden geçiren taraflar, özellikle İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) çerçevesinde etkin bir uluslararası çabanın gerekliliğini vurguladı.

Irakçi ile Attaf, Arap ve İslam ülkelerinin katılımıyla düzenlenecek Gazze ve Lübnan konulu zirveyi ''önemli bir fırsat'' olarak değerlendirdiler.

Ülkesinin Siyonist İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırıyı kınamasından dolayı Attaf'a teşekkür eden Irakçi, Cezayir'in Gazze ve Lübnan halkını destekleme konusundaki kararlı duruşunu takdir etti.

Abbas Irakçi ayrıca, Siyonist İsrail'in 26 Ekim'de İran'a karşı düzenlediği hava saldırısının ardından Tahran'ın BM Güvenlik Konseyi'ne yaptığı acil toplantı talebini destekleyen Cezayir'e teşekkür etti.