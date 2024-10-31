İran ve Katar dışişleri bakanları telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi ile Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Thani’nin arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.

Görüşmede başta Gazze ve Lübnan'daki durum olmak üzere bölgedeki gelişmeleri ve bölgede yaşanan gerilimi azaltmanın yolları ele alındı.

İslam ülkelerinin Filistin ve Lübnan halkına yardım konusunda ortak çabalarının önemine vurgu yapan Irakçi, Siyonist rejimin Gazze'deki soykırımına derhal son verilmesini ve bu rejimin Lübnan'a yönelik saldırganlığının durdurulmasını barışın sağlanmasının temel şartı olarak nitelendirdi.

Al Thani de, Gazze ve Lübnan'a yönelik savaşı durdurmaya yönelik son diplomatik çalışmalara ilişkin bir rapor sundu.

Bakanlar ayrıca İran-Katar ilişkilerini güçlendirmenin yollarını görüştü.