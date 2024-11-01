THY, İran seferlerini yeniden başlattı

İmam Humeyni Havalimanı Halkla İlişkiler Bölümü, güvenlik endişeleri sebebiyle seferlerini durduran Türk Hava Yolları'nın (THY) ve Dubai merkezli havayolu şirketi Emirates'in, İran seferlerini yeniden başlattığını bildirdi.

Güvenlik endişeleri sebebiyle seferlerini durduran Fly Dubai, İran'a uçuşlarını 27 Ekim'de yeniden başlatmıştı.

Daha önce Pegasus, 1 Kasım'a kadar İran'ın başkenti Tahran ile Şiraz ve İsfahan kentlerine uçuşları durdurdu.

THY de İran'ın birçok kentine yaptığı uçuşları 1 Kasım'a kadar askıya aldı.

Dubai merkezli Emirates ise, Ortadoğu'daki gerginlik nedeniyle Irak ve İran uçuşlarını askıya aldı.