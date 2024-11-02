ABD ve İsrail kesinlikle sert bir yanıt alacak

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, 13 Aban (3 Kasım) Dünya Emperyalisti ile Mücadele Günü arafesinde bu sabah Tahran'daki İmam Humeyni (r.a) Hüseyiniyesi'nde üniversite ve lise öğrencilerini kabul etti.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei bu görüşmede, “İran milletinin askeri, silah ve siyasi hazırlığı için yapılması gereken her şeyi mutlaka yapacağız ve elhamdülillah şu anda yetkililer de bunu yapıyor” dedi.

Ayetullah Hamanei, “Elbette İran milleti ve yetkilileri küresel emperyalizme ve bugün dünya düzenini yöneten suç aygıtıyla yüzleşme yönünde tereddüt etmeyecek. Bundan emin olun” ifadesini kullandı.

İran'da 4 Kasım 1979 tarihinde (Hicri Şemsi 13 Aban 1358), ülkede "casus yuvası" olarak adlandırılan ABD Büyükelçiliği’nin üniversite öğrencileri tarafından kuşatıldığı hakkında Ayetullah Hamanei, “ABD Büyükelçiliği sadece diplomatik ve bilgilendirme faaliyetleri için bir yer değildi, aksine İslam devrimine karşı iç kışkırtma ve devrimi yok etme ve hatta saygıdeğer İmam’ın hayatını tehdit etme amaçlı bir planlama merkeziydi” ifadelerinde bulundu.

Emperyalizmle mücadelenin birer farz olduğunu belirten Ayetullah Hamanei, “Emperyalizm, milletlerin çok yönlü ekonomik, askeri ve kültürel sulta altına alınması ve aşağılanması anlamına gelir; İran milletini yıllarca aşağıladılar. Dolayısıyla İran milletinin mücadelesi emperyalizme karşı olmuştur ve bundan sonra da mutlaka aynı olacaktır” dedi.

Ayetullah Hamanei konuşmasını “ABD ve Siyonist rejim dahil olmak üzere tüm düşmanlar, İran'a ve direniş cephesine karşı yaptıkları karşısında mutlaka sert bir karşılık alacaklarını bilmelidirler” şeklinde sürdürdü.