Tarım Bakanı: Buğday ithalatına gerek kalmadı

İran Tarım Bakanı Ali Rıza Nuri, ülkenin buğday üretiminde kendi kendine yeterlik seviyesine ulaştığını belirterek, ''Bu sene yerli üreticilerden 12 milyon ton buğday alımı yapıldığı için buğday ithalatına gerek kalmadı.'' dedi.

Daha önce Tarım Bakan Yardımcısı Alirıza Muhacir yaptığı açıklamada, ''Geçen yıl ülkede 10,5 milyon ton buğday üretimi yapıldı ve 1 milyon ton buğday ithal ettik. Bu sene İran’ın buğday üretimi kendi kendine yeterli.’’ ifadesini kullanmıştı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, 2021'de kuraklık nedeniyle 10.4 milyon ton buğday üreten İran'da 2022 hasat sezonunda yaklaşık 13 milyon ton buğday üretildi.

2022'de İran'ın toplam tahıl ithalatı bir önceki yıla göre yüzde 15 azalarak 18,3 milyon ton olmuştur.