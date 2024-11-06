ABD seçimlerinin ardından Tahran'daki Filistin Meydanı'na yeni bir pankart asıldı

ABD'de bugün yapılan başkanlık seçimleri Cumhuriyetçi aday Donald Trump kazanarak 47'nci ABD başkanı oldu.

Başkent Tahran'daki Filistin Meydanı'nda, Farsça ve İbranice “Amerika Büyük Şeytandır” yazılı bir pankart asıldı.

İran'da İslami Cumhuriyet'in kurucusu Ayetullah Ruhullah Humeyni (ra), Amerika için ''Büyük Şeytan'' deyimini ilk kullanan kişidir.

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, bugün yaptığı açıklamada, ABD'deki seçim sonuçlarının, iki ülkenin genel politikasında bir değişikliğe neden olmayacağını söyledi.

Donald Trump'ın zaferini ilan etmesine ilişkin ise Muhacirani, "Trump'ın yeniden kazanmasından endişelenmiyoruz. Bizim için iki aday arasında bir fark yok." ifadelerini kullandı.