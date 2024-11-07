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7 Kas 2024 11:30

Irak direnişinden işgal altındaki topraklara İHA’lı saldırı

Irak direnişinden işgal altındaki topraklara İHA’lı saldırı

Irak İslami Direnişi bu sabah işgal altındaki topraklarda Siyonist rejime karşı yeni bir operasyon düzenledi.

Irak İslami Direnişi yaptığı yazılı bir açıklamada, bu sabah işgal altındaki topraklarda askeri bir hedefe İHA saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Irak İslami Direnişi’nin açıklamasında, “İşgalcilere karşı direnişimizini ve Filistin ve Lübnan halkına yardım doğrultusunda ve Siyonist rejimin başta çocuklar, kadınlar ve yaşlılar olmak üzere sivillere yönelik katliamlarına tepki olarak İslami direniş savaşçıları bugün 7 Kasım 2024 işgal altındaki topraklarda askeri bir hedefi insansız hava aracıyla vurdu” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Irak İslami Direnişinin Siyonist rejime karşı operasyonlarının devam edeceği vurgulandı.

News ID 1921582

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