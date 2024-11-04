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4 Kas 2024 15:02

Irak Direnişi İsrail'e ait stratejik bir hedefi vurdu

Irak Direnişi İsrail'e ait stratejik bir hedefi vurdu

Irak İslami Direnişi, işgal altındaki topraklara insansız hava aracı (İHA) saldırısını gerçekleştirdiğini duyurdu.

Irak İslami Direnişi, işgal altındaki topraklara insansız hava aracı (İHA) saldırısını gerçekleştirdiğini açıkladı. 

Açıklamada "İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarına, gaspçı rejimin başta çocuklar, kadınlar ve yaşlılar olmak üzere sivillere yönelik soykırımına tepki olarak Irak İslami Direnişi, işgal altındaki bölgenin kuzeyinde stratejik bir hedefi vurdu." ifadesine yer verildi.

İslami direniş yaptığı açıklamada, saldırının drone ile gerçekleştirildiğini vurgulayarak, düşmanların mevzi ve merkezlerini ezme operasyonunun artarak devam edeceğini vurguladı.

News ID 1921512

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