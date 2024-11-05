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5 Kas 2024 13:57

Irak direnişinden Siyonistlere yönelik yeni İHA'lı operasyon

Irak direnişinden Siyonistlere yönelik yeni İHA'lı operasyon

Irak İslami Direnişi, mazlum Gazze ve Lübnan halkını savunmak amacıyla Siyonist İsrail karşı yeni bir operasyon düzenlediğini duyurdu.

Siyonist İsrail’in Filistin ve Lübnan’a yönelik saldırılarına tepki olarak Irak İslami Direnişi'nin misilleme operasyonları sürüyor.

Irak direnişi bu sabahtan beri işgal altındaki Filistin'in farklı bölgelerine art arda 6 operasyon düzenledi.

Direnişten yapılan son açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarının kuzeyindeki Siyonist bir askeri noktanın insansız hava aracı (İHA) ile hedef alındığını duyurdu.

Açıklamada, bu operasyonların mazlum Gazze ve Lübnan halkını savunmak amacıyla icra edildiği ifade edildi.

News ID 1921535

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