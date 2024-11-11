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11 Kas 2024 10:01

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Suudi Arabistan'a gitti

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Suudi Arabistan'a gitti

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi’ne katılmak üzere Riyad'a gitti.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi’ne katılmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti.

Arif ziyaret öncesinde Mehrabad Havalimanı’nda basına yaptığı açıklamada "Gazze savaşını durdurmaya, mültecilere yardım sağlamaya, Filistin ve Lübnan'da ateşkes sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Toplantının İran'ın önerisi ve Dışişleri Bakanı Irakçi'nin takibinde gerçekleştirileceğini belirten Arif "Bu toplantının temel amacı Lübnan ve Filistin'deki savaşı durdurmaktır, umarım güzel bir sonuca ulaşırız. İran'ın Lübnan ve Filistin konusundaki tutumunu duyurmak amacıyla kısa bir konuşma da yapacağız." ifadesini kullandı.

News ID 1921670

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