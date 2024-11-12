Arif-Bin Selam görüşmesinin detayları belli oldu

İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi’ne katılmak üzere Riyad’a giden İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Arif, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin derinleştirilmesi için alınan tedbirleri ve işgalci rejimin vahşi saldırganlığını durdurmaya, Filistin ve Lübnan halkına yardım sağlamaya yönelik çözümleri görüştüler.

İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin geri dönülmez bir aşamaya geldiğini belirten Arif, iki ülke arasındaki ilişkilerin sağlam bir temel üzerine inşa edildiği söyledi.

Arif "İlişkilerin derinleştirilmesi sadece İran ve Suudi Arabistan değil aynı zamanda Filistin ve Lübnan meselesi olmak üzere İslam milletlerinin sorunlarının çözümünde önemli rol oynayacaktır" dedi.

Arif sözlerinin devamında"Her ne kadar İsrail gibi düşmanlar ve destekçileri, İran ile Suudi Arabistan arasındaki iyi ilişkilerden memnun olmayıp bu yola taş koymak isteseler de bu ilişkinin hem iki ülke halkları hem de bölge ve İslam dünyası için önemli ve gerekli olduğunu düşünüyoruz. Yakın ve maksimum işbirliğinin gelişmesini umuyoruz." açıklamasını yaptı

"Bölgede son bir yılda yaşanan olaylar, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine hiçbir zaman engel olmadı ve olmayacak" diyen Bin Selman ise "İran gibi biz de özellikle ekonomik alanda ilişkileri geliştirme konusunda çok ciddiyiz ve ısrarlıyız. 2025 yılı sonuna kadar bu iki büyük ülke arasındaki ilişkilerin en üst düzeyde olacağından şüphem yok" şeklinde konuştu.