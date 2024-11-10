İran, İİT-Arap Birliği Zirvesi'ne katılacak

İran Dışişleri Bakanlığı Hukuki İşler ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi’ne katılmak üzere Suudi Arabistan’a gitti.

Bu zirve bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da başlıyor. Zirvede İsrail rejiminin Gazze başta olmak üzere Batı Şeria, Lübnan ve diğer ülkelere yönelik saldırıları ele alınacak. Bu yıl ki zirvede İsrail'in saldırganlığını durdurulması için somut kararlar alınması bekleniyor.

İİT-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nin ilk toplantısı, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırganlığını ele almak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilmesi öngörülen Arap Birliği Zirvesi ile 8. Olağanüstü İslam Zirvesi'nin tek çatı altında birleştirilmesi sonucunda 11 Kasım 2023'te Riyad'da yapılmıştı.

Geçen yılki zirve sonunda yayınlanan ortak bildiride, üye devletlerin İsrail'e karşı siyasi, diplomatik ve yasal baskı uygulamaları ile diğer caydırıcı önlemler almaları çağrısında bulunulmuş ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin ateşkes kararı alması talep edilmişti.

