COP29 Dünya Liderleri İklim Zirvesi Bakü’de başladı

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün ev sahipliğinde başladı.

Zirvede İran İslam Cumhuriyeti'ni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Şina Ensari temsil ediyor.

Zirvenin açılışını Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptı.

Aliyev'in ardından kürsüye çıkan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Küresel sıcaklık artışını 1,5 santigrat derece ile sınırlandırmak için son geri sayımdayız" dedi.

Fosil yakıtları iki katına çıkarmanın saçma olduğunu söyleyen Guterres, G20'nin iklim eylemine öncülük etmesi gerektiğini dile getirdi.

Guterres, "COP29, iklim finansamanına yönelik duvarları yıkmalı. Gelişmekte olan ülkeler, Bakü'den eli boş ayrılmamalı. İklim finansmanı konusunda dünya ödeme yapmalı, yoksa bedelini insanlık ödeyecek " ifadelerini kullandı.