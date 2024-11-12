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13 Kas 2024 00:05

Lübnan'a düzenlenen saldırılarda can kaybı 3 bin 287'ye yükseldi

Lübnan'a düzenlenen saldırılarda can kaybı 3 bin 287'ye yükseldi

İşgal ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3 bin 287'ye, yaralı sayısı da 14 bin 222'ye çıktı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, işgal ordusunun Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 44 kişinin katledildiğini, 88 kişinin yaralandığını açıkladı.

Açıklamada, işgal rejiminin 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda katledilenlerin sayısının 3 bin 287'ye, yaralı sayısı 14 bin 222'ye yükseldiği belirtildi.

Hayatını kaybedenlerin 847'sini kadın ve çocukların, 191'ini de sağlık çalışanlarının oluşturduğu bildirildi.

İşgal rejiminin saldırıları nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişi yerinden edildi. (İLKHA)
 

News ID 1921730

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