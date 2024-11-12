Ben Gurion Havalimanı'nın faaliyetleri durduruldu

Hizbullah’ın Lübnan'dan Tel Aviv’e gerçekleştirdiği füze saldırısı, İsrail’in Ben Gurion Havalimanı'ndaki operasyonları durdurdu.

Siyonist rejimin Kanal 12 televizyonu, Lübnan’dan gelen füze saldırısının ardından Tel Aviv’in doğusundaki Ben Gurion Havalimanı'ndaki faaliyetlerin yarım saati aşkın bir süredir durdurulduğunu bildirdi.

İsrail medyası, Ben Gurion Havalimanı'na iniş izni verilmediğini ve yarım saati aşkın bir süredir iniş yapacak uçakların havada beklediğini açıkladı.

Bir süre önce medya kaynakları, Hizbullah’ın Tel Aviv’e birkaç özel füze ile saldırdığını duyurmuştu.

İsrail basını, Tel Aviv, Holon, Rişon LeTsiyon ve Gush Dan bölgesinin tamamında sirenlerin çaldığını bildirdi.