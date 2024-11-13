Trump, Tel Aviv'e eski Arkansas Valisi Huckabee'yi büyükelçi olarak atadı

İkinci başkanlık dönemi için hazırlıklarını sürdüren ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social hesabından görevlendirmeyle ilgili paylaşımda bulundu.

Orta Doğu'da mevcut gerginlikler ışığında Tel Aviv’e büyükelçi olarak atayacağı Huckabee'nin "büyük bir diplomatik rol" oynayacağını kaydeden Trump, Huckabee'nin "çok iyi bir memur ve dini lider" olduğunu ifade etti.

Trump, "Mike, İsrail'i çok seviyor, İsrail halkı da aynı şekilde onu çok seviyor. Mike, Orta Doğu'da barışı sağlamak için yorulmadan çabalayacak" ifadesini kullandı.

Donald Trump ayrıca, Savunma Bakanlığı için eski asker ve televizyon sunucusu Pete Hegseth'i aday göstereceğini açıkladı.

Trump, iş insanı Elon Musk ve girişimci Vivek Ramaswamy'nin Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nı yöneteceğini açıkladı.