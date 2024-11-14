Cumhuriyetçiler ABD Kongresi'nin tam kontrolünü ele geçirdi

CBS'e göre, Donald Trump’ın başkanlığı kazanmasının ardından Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi'nin de kontrolünü sağladılar.

Cumhuriyetçilerin Arizona'daki zaferinin yanı sıra Çarşamba günü yavaş sayım yapılan Kaliforniya'daki zafer de GOP'a çoğunluğu oluşturan 218 Temsilciler Meclisi sandalyesini ve çoğunluğu kazandırdı.

Cumhuriyetçi liderler, zorlu ama zayıf çoğunluklarıyla federal hükümeti altüst edecek ve Trump'ın ülke vizyonunu hızla hayata geçirecek bir yetki öngörüyorlar.

Kongre’nin her iki kanadına hakim olan Cumhuriyetçilerin finans, enerji piyasalarında deregülasyon ve göç politikalarını rahatlıkla yürürlüğe sokması bekleniyor.

Çarşamba günü CNN ve NBC News tarafından açıklanan Cumhuriyetçi zaferi, Demokratların Trump'ın önümüzdeki yıl sona eren trilyonlarca dolarlık vergi hükümleri üzerindeki kavgalardaki etkisini sınırlama umudunu büyük ölçüde azaltıyor.