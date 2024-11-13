İran'dan ''ABD ile müzakere'' açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İran-ABD ilişkilerine dair Irakçi, ''ABD ile aramızdaki temelli anlaşmazlıklar çözülemeyebilir ama gerilimleri azaltmak için bunu yönetmemiz gerekiyor. İran ile ABD arasında hâlâ iletişim kanalları var. Çıkarlarımız sağlanırsa ABD ile müzakere yapabiliriz.’’ dedi.

Irakçi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi’nin Tahran ziyareti programı hakkında, Sayın Grossi’nin İran’la ilgili görüşünün pozitif olduğuna inandıklarını belirterek, ''Bu durumda İran ile UAEA arasında yeni bir işbirliği yolunun da açılabileceğine inanıyoruz.’’ ifadesini kullandı.

Bakan Irakçi, son günlerde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın verimli geçtğini söyledi.

Gazze'deki savaşı bitireceğini ileri süren ABD Başkanı Donald Trump’ın iddiasını değerlendiren Irakçi, ''Amerikan yetkililerin söyledikleri bizim için önemli değil, icraata bakarız. Biden hükümeti defalarca Gazze ve Lübnan'da ateşkes aradıklarını iddia etti, ancak hiçbir sonuç elde edilemedi; Bu, onların ikiyüzlülüğünü ya da ateşkesi sağlamada başarısız olduğunu gösteriyor.’’ diye konuştu.