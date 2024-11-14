Irakçi’den “Grossi ile görüşme” açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi sosyal media hesabı X’ten yaptığı paylaşımda Uluslararası Atom Enerjisi (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ile bu sabah geçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Irakçi paylaşımında, “Bu sabah Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Sayın Rafael Grossi ile önemli ve samimi görüşmelerde bulunduk. NPT'nin kararlı bir üyesi olarak ajans ile tam işbirliği yapmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Anlaşmazlıklar işbirliği ve diyalog yoluyla çözülebileceğini vurgulayan Irakçi, “Güçlü bir irade ve iyi niyetle yola devam etme konusunda mutabakata vardık” dedi.

Irakçi, İran'ın barışçıl nükleer programı ile ilgili müzakere masasından hiç ayrılmadığını belirterek, şu ifadelerde bulundu:

“Şimdi sıra Avrupa Birliği ve üç Avrupa ülkesine geldi. Biz ulusal çıkarlarımız ve inkar edilemez haklarımız temelinde müzakere etmeye hazırız ancak baskı altında müzakere etmeye hazır değiliz.”