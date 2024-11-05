TÜPRAŞ'ta patlama meydana geldi

Kocaeli'ye bağlı Körfez ilçesindeki Tüpraş rafinerisinde az önce bir patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre, patlamada bazı işçiler yaralandı ve rafinerideki bazı binalarda ciddi hasar oluştu. Enkaz haline gelen bazı yapılar dikkat çekerken, patlamanın çevrede de büyük paniğe yol açtığı öğrenildi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri hızla yönlendirilirken, itfaiye ekipleri de herhangi bir yangın ihtimaline karşı hazır durumda bekliyor. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, yetkililer detaylı inceleme başlattı. Yaralı işçilerin sağlık durumuna ilişkin gelişmeler geldikçe paylaşılacak.