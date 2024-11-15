UAEA Başkanı, İran'ın nükleer tesislerini ziyaret etti

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İran'ın Fordu ve Natanz nükleer tesislerini ziyaret etti.

Rafael Grossi, İranlı yetkililerle görüşmek üzere 13 Kasım'da Tahran'a geldi. Grossi ve beraberindeki heyeti Tahran'da İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi karşıladı.

UAEA Başkanı Grossi Tahran ziyareti kapsamında dün İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ve Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile bir araya gelmişti.

Rafael Grossi, UAEA müfettişlerinin İran'ın nükleer programına erişimini yeniden sağlamak ve cevap bekleyen sorulara yanıt almak amacıyla Tahran'ı ziyaret ettiğini söylemişti.