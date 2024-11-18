UAEA Yönetim Kurulu Toplantısı 20 Kasım'da başlıyor

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu Toplantısı 20 Kasım Çarşaba günü Avusturya'nın başkenti Viyana'da başlıyor. Toplantının gündeminde İran'ın nükleer faaliyetleri de yer alıyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Marino Grossi, geçtiğimiz hafta İran’a ziyarette bulunarak İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi ve Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile bir araya gelmişti. Grossi ayrıca, İran'ın Fordu ve Natanz nükleer tesislerine inceleme ziyaretinde bulunmuştu.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, Grossi ile gerçekleştirdiği görüşmede, Batılı ülkelerin İran'ın nükleer programı konusunda UAEA Yönetim Kurulu'nda herhangi bir aleyhte kararına derhal karşılık vereceklerini söylemişti.