Galibaf: Grossi'nin İran ziyareti mecliste ele alınacak

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, bu uyarıya yanıt olarak "Bugün İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, meclisin ulusal güvenlik ve dış politika komisyonunda Grossi'nin Tahran ziyareti hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor." dedi

Meclisin bugünkü oturumunda Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi'nin İran ziyaretine değinen milletvekili Ali Hızriyan, "Grossi son zamanlarda İran'ın Fordu ve Natanz nükleer tesislerini ziyaret etti" ifadesini kullandı.

UAEA Başkanı Grossi Tahran ziyareti kapsamında, İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ve Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile bir araya gelmişti. Grossi ayrıca İran'ın nükleer tesislerini ziyaret etmişti.

Rafael Grossi, UAEA müfettişlerinin İran'ın nükleer programına erişimini yeniden sağlamak ve cevap bekleyen sorulara yanıt almak amacıyla Tahran'ı ziyaret ettiğini söylemişti.