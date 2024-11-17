Siyonist rejim İran ve Irak'ın ortak düşmanıdır

İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al Sadık, dün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Irak Özel Temsilcisi Muhammed Hassan ile bir araya geldi.

İranlı büyükelçi Al Sadık bu görüşmede İran'ın Irak'a yönelik dış politikasının esaslarını anlatarak, İran'ın Irak'ın egemenliği, bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve ulusal birliğine pratik ve kalıcı desteğinin altını çizdi.

Siyonist rejimin son dönemde İran'a karşı yaptığı kötülüklere değinen Al Sadık, Irak hava sahası ihlalinin ana sebebinin ABD olduğunu belirtti.

ABD’nın, Siyonist rejimin Gazze, Lübnan vb. suçlarına verdiği desteğin bölgede istikrarsızlık ve güvensizliğin nedeni olduğunu vurgulayan Al Sadık, “Siyonist rejim İran, Irak ve diğer bölge ülkelerinin ortak düşmanıdır” dedi.

Büyükelçi Al Sadık ayrıca, Ortadoğu'daki durumun endişe verici olduğunu ve bölge ülkelerinin uyanık olması gerektiğini vurguladı.