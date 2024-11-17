İran ve Suriye savunma bakanları Şam'da görüştü

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade, bulunduğu Şam'da Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile bir araya geldi.

Savunma Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade Suriyeli mevkidaşının davetlisi olarak dün Şam'a gitti.

İkili savunma ilişkilerinin güçlendirilmesi, güvenliğin sağlanmasında bölge ülkelerinin rolüne vurgu yapılması, bölge dışı güçlerin geri çekilmesi gerekliliği, terörizmin çeşitli biçimleriyle mücadelede ikili işbirliğinin sürdürülmesi ve ayrıca savunma alanındaki gelişmelerin incelenmesi İran Savunma Bakanı’nın Suriye ziyaretinin amaçları arasında yer alıyor.