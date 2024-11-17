İran Savunma Bakanı, Beşar Esad ile götüştü

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade başkent Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya geldi.

Görüşmede Beşar Esad, bölgedeki savunma ve güvenlikle ilgili konuları, terörle mücadele etmek ve bölgenin istikrar ve güvenliğine hizmet edecek şekilde terör yapısını ortadan kaldırmak için iki ülke arasındaki işbirliğinin artırılmasını ele aldı.

Suriye lideri Esad ayrıca, terörün ortadan kaldırılmasının bölgesel ve uluslararası bir sorumluluk olduğunu, çünkü terörün tehlikelerinin tüm dünya halklarını tehdit ettiğini vurguladı.

Tuğgeneral Nasirzade, Suriyeli mevkidaşı General Ali Mahmud Abbas ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki askeri ve güvenlik iş birliğini geliştirmenin yollarını görüşmüştü.