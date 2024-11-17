Ayetullah Hamanei, Büyükelçi Amani'yi kabul etti

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, İran'ın Beyrut Büyükelçisi Mücteba Amani'yi kabul etti.

Görüşmede Siyonistlerin “çağrı cihazı” saldırısında yaralanan Amani, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

İran'ın Beyrut Büyükelçisi görevine dönüyor

Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, İran'ın Beyrut Büyükelçisi Mücteba Amani ile bir araya geldi.

Mücteba Amani İsrail'in Lübnan'daki dijital saldırıda yaralandıktan sonra Beyrut'tan Tahran'a tahliye edilen onlarca kişi arasındaydı.

Tedavisi tamamlanan Büyükelçi Amani'nin görevine döneceği belirtildi.

Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazları ve telsizler, 17-18 Eylül tarihlerinde eşzamanlı olarak patlamıştı. Lübnanlı sağlık yetkilileri, olayda 39 kişinin şehit olduğunu, yaklaşık üç bin kişinin ise yaralandığını belirtmişti.