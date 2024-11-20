Grossi, UAEA Yönetim Kurulu Toplantısı'nda İran hakkında konuştu

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Marino Grossi, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen UAEA Yönetim Kurulu Toplantısı'nda konuştu.

İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin Grossi'nin idddiasına göre Tahran, uranyumu yüzde 60 zenginleştirme işlemini duruduma talebimizi kabul etti.

Grossi, ''16 Kasım 2024'te Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran’ın Fordo Tesisi'nde yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyum stoklarındaki artışı durdurmaya yönelik ön tedbirleri uygulamaya başladığını doğruladı. Bu konuda Ajans ile İran arasındaki temasların devam etmesi bekleniyor.'' dedi.

İsrail'in İran saldırısı

Siyonist İsrail’in Parçin saldırısı iddiasına dair Grossi, ''Parçin ve Taligan hakkında hiçbir bilgimiz yok. Bu iki nokta nükleer tesis değiller, belki geçmişte öyleydiler ama UAEA olarak bu iki noktayı nükleer tesis olarak görmüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

UAEA Başkanı, kurumun İran'daki denetimleri konusunda Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile anlaşmaya vardığını söyledi.

Bugün Rafael Grossi ile telefon görüşmesi gerçekleştiren İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Tahran'ın UAEA nezdinde kendisine yönelik yapılacak herhangi bir yapıcı olmayan eyleme uygun şekilde karşılık vereceğini ifade etti.